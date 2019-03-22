Федерация мигрантов России помогла узбекистанцу вернуться на родину

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Федерация мигрантов России вызволила узбекистанца из Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово.

Мужчина находился в спецприемнике и не мог заплатить штраф, чтобы приставы отправили его на родину.

ФМР внесла необходимую сумму для того, чтобы мигрант мог скорее вернуться домой к семье.

Президент федерации Вадим Коженов также привел в пример другие случаи, когда люди вынуждены месяцами находиться в спецприемнике.

"Часто люди задерживаются не по вине российских органов власти, а по вине своих же консульских служб. Например, человека привезли в "миграционную тюрьму" без документов, приставы готовы купить ему билет, чтобы он улетел домой, но необходимо свидетельство о возвращении на родину, которое выдает консульская служба соответствующей страны. Какие-то посольства работают очень хорошо и выдают быстро, а какие-то два-три месяца готовят эту бумажку, и человек вынужден сидеть ждать, когда ему оформят документ", - отмечает Коженов.

Кроме того, организация сделала еще одно доброе дело и в честь Навруза привезла в Центр временного содержания иностранцев фрукты для мигрантов.

"Людям необходимо почувствовать праздник, несмотря на то, что они находятся в спецприемнике", - сказал Коженов.

Он обратил внимание на то, что власти России сейчас уделяют повышенное внимание проблеме мигрантов, происходят позитивные изменения в миграционном законодательстве. Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал новую редакцию Концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

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К тому же, по словам Коженова, весной могут принять новый законопроект, согласно которому вид на жительство станет бессрочным. Сейчас его нужно менять каждые пять лет.

"Часто мигрант стремится как можно быстрее получить паспорт, чтобы уйти от проблемы продления ВНЖ. Как только он получает документ, то у себя дома становится иностранным гражданином, а у него там жена, дети, недвижимость и так далее…", - перечисляет президент ФМР.

Коженов подчеркивает, что если эта идея будет реализована, то человек с видом на жительство получит статус на всю жизнь и сможет спокойно жить и работать в России. Он получит возможность как полноценный гражданин передвигаться между субъектами и не будет привязан, как в случае с РВП, к какому-то конкретному субъекту.