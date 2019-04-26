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Иностранные рабочие в общежитии

Мигрант-одиночка рискует попасть под влияние радикалов – эксперт

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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В Новосибирске прошел форум "Рынок рабочей силы и миграционные процессы на пространстве ЕАЭС: основные тренды и перспективы". В его работе участвовали государственные и общественные деятели, социологи, политологи, специалисты по межкультурным коммуникациям.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Радикалы зачастую пользуются отчужденностью приехавших на заработки, внушая, что только в подобных организациях мигранты смогут преодолеть трудности, заявил Игорь Савин — ведущий научный сотрудник Научного центра "История и этнология" Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауезова. Накануне в Новосибирске эксперты обсудили тренды и перспективы миграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Игорь Савин
© Facebook / Igor Savin
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Савин также рассказал об опыте интеграции в столице России: в рамках двора объединяются трудовые мигранты и местные жители, постепенно они находят общий язык, объединяются для решения общих задач. 

"В этой сфере наработаны определенные методики, есть соответствующие рекомендации для властей и заинтересованных организаций", — говорится в сообщении пресс-службы экспертного клуба "Сибирь-Евразия".

Профессор кафедры международных отношений Кыргызско-Российского славянского университета (Бишкек, Кыргызстан) Лариса Хопёрская считает, что необходимо продолжать помогать мигрантам адаптироваться в чужих странах. В частности, расширять практику привычных уже языковых курсов, уроков законодательства и культурных традиций стран, в которые направляются мигранты. По ее мнению, это поможет избежать конфликтов, разрушить некоторые стереотипы местных жителей о гражданах других стран.

Дмитрий Полетаев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Полетаева
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции. Государства-члены ЕАЭС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

В Казахстане с 2012 года отмечается рост числа прибывающих из Таджикистана и Узбекистана. В России становится больше мигрантов из Таджикистана, в то время как количество граждан Узбекистана несколько сократилось в 2016-17 годах, но с 2018 году снова началось увеличение числа въезжающих из этой страны.

Теги:
ЕАЭС, Мигранты, миграция



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