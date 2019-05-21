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детский сад

В детсадах России воспитателей будут обучать работе с детьми мигрантов

Пресс-служба президента Узбекистана
Миграция
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Педагоги будут помогать малышам в языковой и социокультурной адаптации.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Министерство просвещения России проведет спецподготовку воспитателей в детсадах, сообщает "Российская газета".

Дети
© РЦНК
РПЦ открыла в Москве бесплатную школу русского языка для детей мигрантов

Такие специалисты будут помогать адаптироваться малышам, для которых русский – неродной язык.

"Равенство и доступность к образованию предоставляется каждому ребенку, живущему на территории страны", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что хотят исключить языковые барьеры и другие трудности у детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным.

Ранее стало известно, что в Хабаровске при школах хотят открыть консультационные пункты для детей мигрантов. По словам сотрудника Института востоковедения РАН Игоря Савина, инициатива эта очень к месту, так как все больше уроженцев Центральной Азии приезжают на заработки в Россию не поодиночке, а целыми семьями.

Теги:
Мигранты, Россия



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