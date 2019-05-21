В детсадах России воспитателей будут обучать работе с детьми мигрантов

Педагоги будут помогать малышам в языковой и социокультурной адаптации.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Министерство просвещения России проведет спецподготовку воспитателей в детсадах, сообщает "Российская газета".

Такие специалисты будут помогать адаптироваться малышам, для которых русский – неродной язык.

"Равенство и доступность к образованию предоставляется каждому ребенку, живущему на территории страны", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что хотят исключить языковые барьеры и другие трудности у детей дошкольного возраста, для которых русский язык является неродным.

Ранее стало известно, что в Хабаровске при школах хотят открыть консультационные пункты для детей мигрантов. По словам сотрудника Института востоковедения РАН Игоря Савина, инициатива эта очень к месту, так как все больше уроженцев Центральной Азии приезжают на заработки в Россию не поодиночке, а целыми семьями.