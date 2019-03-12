Савин: миграция в РФ стала запланированной стратегией для целых семей

По словам сотрудника Института востоковедения РАН Игоря Савина, инициатива эта очень к месту, так как все больше уроженцев Центральной Азии приезжают на заработки в Россию не поодиночке, а целыми семьями.
Однако ее эффективность будет зависеть от вдумчивой методической работы чиновников и возраста детей, которые будут в этих центрах заниматься.
"Действительно, детей становится все больше, сама миграция переходит из разряда экстремальной - поехал на разведку узнать, что за границей, - в более запланированную, становящуюся стратегией целых семей. Но такие центры будут полезны скорее для подростков. Дети младших классов могут адаптироваться самостоятельно, а вот ребятам 5-6-го класса это дается труднее, у них иные адаптационные механизмы. Но несомненно, любое помещение ребенка в комфортную для него среду будет на пользу", - пояснил Савин Sputnik Таджикистан.
Эксперт привел в пример Москву, где детей мигрантов учат не столько самому русскому языку, сколько навыкам коммуникации на русском для их более успешной адаптации в российском обществе.