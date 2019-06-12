Узбекистанцам станет проще найти работу в РФ

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Частные агентства занятости Узбекистана подключатся к российской базе вакансий, сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства занятости и трудовых отношений республики.
Вопрос вовлечения узбекских рекрутинговых агентств в российскую систему поиска работы обсуждался на очередном заседании узбекско=-российской межправкомиссии по развитию трудовой миграции в Красноярске.
"Принято решение об открытии для каждого частного агентства занятости Узбекистана доступа к социальному мессенджеру профессиональных контактов Роструда SkillsNet.ru", — приводит агенство слова представитель Минзанятости. Кроме того, добавил он, узбекские частные агентства смогут открыть собственный личный кабинет на портале "Работа в России".
Для облегчения процесса адаптации мигрантов, приехавших из Узбекистана на заработки в Россию, также предлагается продлить срок оформления регистрации с нынешних семи дней до 15, аналогично с порядком, действующим в отношении таджикских граждан.
Всего, по данным МВД России, узбекистанцы составляют 10% от общего количества трудовых мигрантов или около одного миллиона человек.