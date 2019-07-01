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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы

Узбекистан вернул из РФ граждан, попавших в сложное положение

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Общее количество возвращенных граждан Узбекистана в течении июня 2019 года составляет 199 человек.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Продолжаются мероприятия по возвращению в Узбекистан граждан, находящихся в Центрах временного содержания иностранных граждан территориальных органов МВД Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

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За полгода помощь получили 719 человек, попавших в сложное положение и оставшихся без документов и средств для существования за рубежом. В частности им были куплены авиабилеты на рейсы НАК "Узбекистон хаво йуллари".

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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана
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Сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции встретили граждан в аэропорту Ташкента. Прибывшие граждане доставлены в здание Центра Министерства здравоохранения, где на бесплатной основе организовано и проведено их медицинское освидетельствование. Также, ответственными сотрудниками управления занятости министерства и Агентства были проведены разъяснительные работы по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и переобучения.

Общее количество возвращенных граждан Узбекистана в течении июня 2019 года составляет 199 человек.

Теги:
нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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