В РФ хотят ужесточить миграционное законодательство

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. МВД предложило ввести новый платеж за трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство, сообщает "Ъ".

Действующее положение, по мнению ведомства, предполагает уплату пошлины, которая слишком мала по сравнению со стоимостью патента для остальных трудовых мигрантов. Более того, они освобождены от страховых взносов, но имеют право пользоваться социальными услугами.

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Однако, данная инициатива может не получить одобрения Минтруда и Минэкономики, благодаря союзному договору стран ЕАЭС. Соответствующая инициатива должна будет относиться лишь к гражданам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание, но не обязаны оплачивать патент.

Как следует из текста законопроекта, новые порядки станут актуальны для более 1 млн человек в РФ. Из них около 530 тыс. человек находятся в стране на основании РВП и более 600 тыс.— на основании ВНЖ.

Сейчас мигранты имеют право работать, заплатив государственную пошлину (1,6 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. соответственно). Как отмечает МВД, это дает им право на социальное и медицинское страхование,их дети могут посещать детские сады и школы.

Те же, кто прибыл в РФ без визы, работают на основании патента и уплачивают 30–60 тыс. руб. в год в бюджет региона проживания. Чтобы избежать этих платежей, иностранные работники стремятся получить РВП или ВНЖ, "не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество".