Мошенники заработали 10 млн рублей за подделку документов мигрантам

Злоумышленники в Москве зарабатывали на доверчивых мигрантах 150 тысяч рублей в день.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Москве задержаны двенадцать человек, которых подозревают в подделывании документов для постановки иностранцев на миграционный учет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк РИА Новости.

По ее словам, подозреваемые создали интернет-сайты, где от лица сотрудников миграционного центра обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории России.

"Используя подложные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, они изготавливали за вознаграждение поддельные документы о постановке их на миграционный учет", - рассказала Ирина Волк.

Известно, что в день злоумышленники зарабатывали около 150 тысяч рублей, а за год примерно 10 миллионов рублей.

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Полицейские Москвы уже провели обыски по местам проживания подозреваемых и в их офисе, изъяли 3 миллиона рублей, 30 банковских карт различных кредитных учреждений, поддельные штампы, бланки и более 50 мобильных телефонов и сим-карт.

Сейчас двух организаторов группы и пятерых активных частников задержали, еще пятерых отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).

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Напомним, в прошлом году суд приговорил жителя Екатеринбурга к году и четырем месяца колонии строгого режима за фиктивную постановку на регистрационный учет в квартире 28 иностранцев.

Также многофункциональный миграционный центр Москвы предупредил иностранцев о мерах за поддельную регистрацию.