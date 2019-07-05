21:11 05 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

Сколько мигрантов зарегистрировались в Москве с начала года – МВД РФ

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
Получить короткую ссылку
19 0 0

В Министерстве внутренних дел РФ также подсчитали, сколько иностранных граждан были выдворены из страны в январе-июне.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Свыше 1,8 миллиона иностранных граждан зарегистрировались в Москве за первую половину 2019 года, сообщил первый заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Горовой.

Он отметил, что Москва продолжает оставаться основным субъектом РФ, привлекающим иностранную рабочую силу. При этом на территории города сейчас наблюдается ее профицит, и министерство вынуждено "жестко" контролировать поток мигрантов.

"Профицит рабочей силы на территории столицы заставляет нас (МВД) сегодня более жестко контролировать миграционные потоки. Я попрошу этот тренд выдерживать", — сказал Горовой на заседании коллегии ГУ МВД России по Москве.

При этом министерство не делает различий по национальному признаку, подчеркнул он.

"Мы ко всем национальностям подходим одинаково, но в первую очередь учитываем вопросы государства и уважительного отношения к требованиям законодательства нашей страны", — заявил первый заместитель министра.

Движение по МКАД
© Sputnik /
Контроль в режиме онлайн: как в РФ будут следить за водителями-иностранцами
Также он рассказал, что за нарушение миграционного законодательства РФ из страны были выдворены более 13 тысяч иностранцев, им закрыли въезд на территорию государства.

Ранее в МВД предложили ужесточить миграционное законодательство — ввести новый платеж за трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство.

По данным замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько, в РФ ежегодно приезжают работать более двух миллионов граждан Узбекистана.

Теги:
Россия, трудовая миграция, миграция, Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
UzAuto Motors изнутри: как производят автомобили в Узбекистане – фото
"Цирк, переходящий границы разумного" - Захарова о деле Вышинского - видео
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054