16:10 31 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Преступник за решеткой

В Москве злоумышленники подделали документы для двух тысяч мигрантов

© Sputnik / Евгений Биятов
Миграция
Получить короткую ссылку
10 0 0

Таким образом преступники заработали за год свыше пяти миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Москве пресечена деятельность группировки, легализовавшей за год более двух тысяч незаконных мигрантов, трое злоумышленников задержаны, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.

Женщина в наручниках
Sputnik / Павел Лисицын
Жительница Ямала проведет в колонии три года за постановку мигрантов на учет

"Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.

Три человека задержаны, отмечается, что их доход превысил пять миллионов рублей, они легализовали более двух тысяч незаконных мигрантов. Правоохранителями заведено дело об организации незаконной миграции.

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Казахстане задержаны узбекистанцы, работавшие нелегально

Установлено, что злоумышленники в столичном регионе изготавливали поддельные миграционные документы, "использовали хостелы, на адреса которых регистрировались иностранные граждане, а также домашние "лаборатории".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты средства связи, банковские карты, оргтехника и компьютеры, а также электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов. Кроме того, обнаружено и изъято значительное количество готовых к реализации регистрационных документов.

Теги:
мигрант, нелегальные мигранты, Москва, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Джулия Робертс и Джордж Клуни
Дружба между мужчиной и женщиной: голливудские пары
Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео
Львица пытается добраться до детей через стекло - пугающее видео
Население, браки и разводы в Узбекистане – статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054