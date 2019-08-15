Кадры решают все: профессионалы получат гражданство РФ в ускоренном режиме

Осенью в России начнет действовать новое миграционное законодательство. Как после этого изменится жизнь иностранцев в РФ - читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik, Лев Рыжков. В ближайшее время в Российской Федерации в миграционное законодательство будут внесены важные изменения. О нововведениях на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказала начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Бессрочный вид на жительство

Согласно новому закону, который вступит в силу 2 октября 2019 года, минимальный срок трудовой деятельности специалистов, имеющих право обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ, сократится с трех лет до одного года. В первую очередь изменения коснутся квалифицированных специалистов. Перечень соответствующих специальностей утвержден министерством труда и социальной защиты. В этом списке есть и врачи, и инженеры, токари, и электрики.

С 1 ноября 2019 года расширяется перечень категорий граждан, которые могут получить разрешение на временное проживание без установленной квоты правительства Российской Федерации.

"В перечень добавлена такая категория, как граждане государств, входившие в состав СССР и получившие в России профессиональное образование в государственных образовательных организациях, - пояснила Валентина Казакова. - Таким образом, выпускники наших вузов и средних профессиональных организаций, смогут получить разрешение на временное проживание без учета квоты".

Вид на жительство в Российской Федерации с 1 ноября 2019 года становится бессрочным. Он будет заменяться в 14, в 20 и 45 лет, по аналогии с заменой паспорта гражданина России. При этом срок рассмотрения заявления о выдачи вида на жительство будет сокращен с 6 месяцев до 4. Перечень необходимых документов минимален: заявление о выдаче вида на жительство, документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, две фотографии и квитанция об оплате госпошлины.

Возможность получения вида на жительство, минуя разрешения на временное проживание, получат уроженцы РСФСР, которые состояли в прошлом в гражданстве СССР, а также те, чьи близкие родственники проживают на территории РФ: родители, дети.

Исключение касается только лиц, состоящих в браке с гражданином РФ. Таким людям сначала все-таки придется получить разрешение на временное проживание.

Изменения коснулись и людей, официально признанных носителями русского языка. Если раньше таким гражданам вид на жительство давался на три года, то теперь он становится бессрочным.

Если паспорт аннулирован

Шестого августа 2019 года вступили в силу изменения, которые решают проблему, связанную с изъятием паспортов.

"В период становления российской государственности, в период обмена советских паспортов на новый образец, паспорта выдавались без проведения проверок на наличие гражданства РФ, - рассказала Валентина Казакова. - Это и породило проблему наличия паспортов у лиц, которые гражданами РФ не являются. И получается так, что человек считал себя гражданином РФ, но в законодательном порядке это гражданство не приобретал. В результате выносится заключение об отсутствии у него гражданства РФ, и паспорт в этом случае подлежит изъятию".

Этот вопрос актуален для многих жителей постсоветского пространства. Что же делать, если вы считали себя гражданином РФ, но у вас вдруг изъяли паспорт?

«Если человек получил паспорт до 1 января 2010 года, когда у нас сформировалась система учета, банк данных паспортов, проверки стали объективными и тщательными, то он может быть принят в процедуру получения гражданства РФ с минимальным перечнем документов – это заявление, акт об изъятии паспорта, - пояснила Валентина Казакова.

Он добавила, что если человек является иностранным гражданином, то идет процедура приобретения гражданства иностранным гражданином с датой вынесения решения о приеме в гражданство. Если нет сведений о наличии другого гражданства, то заявитель будет признан гражданином со дня выдачи российского паспорта.