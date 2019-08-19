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Вохид Кудратов, Насиба Нуржанова и Сардор Адизов -студенты МИФИ из Узбекистана

Кто чаще приезжает на учебу в Россию: Узбекистан в тройке

Sputnik
Миграция
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Стало известно, из каких стран студенты чаще приезжают на учебу в Россию.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. ФСБ России раскрыла данные по числу иностранцев, которые при въезде в РФ указали "учебу" целью приезда. Отчет опубликован на сайте ЕМИСС.

За первое полугодие 2019-го в РФ въехало 181,5 тысячи студентов. В списках лидируют учащиеся из Казахстана (59,3 тысячи). На втором месте - граждане Китая (21,2 тысячи), а Узбекистан замыкает тройку лидеров (14 тысяч).

В Россию также едут учится из Украины, Ирана, Индии, Египта, США и других стан.

Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане
В Узбекистане уже давно функционируют филиалы многих российских вузов. К примеру в Ташкенте — МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, а в Алмалыке не так давно открылся филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Множество абитуриентов из Узбекистана каждый год пытаются поступить в высшие учебные заведения за рубежом. Недавно мы рассказывали, сколько узбекистанцев обучается в Кыргызстане.

Теги:
Мигранты, миграция, мигрант, вузы, ВУЗ, Россия, Образование, учеба



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