Кто чаще приезжает на учебу в Россию: Узбекистан в тройке

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. ФСБ России раскрыла данные по числу иностранцев, которые при въезде в РФ указали "учебу" целью приезда. Отчет опубликован на сайте ЕМИСС.
За первое полугодие 2019-го в РФ въехало 181,5 тысячи студентов. В списках лидируют учащиеся из Казахстана (59,3 тысячи). На втором месте - граждане Китая (21,2 тысячи), а Узбекистан замыкает тройку лидеров (14 тысяч).
В Россию также едут учится из Украины, Ирана, Индии, Египта, США и других стан.
Множество абитуриентов из Узбекистана каждый год пытаются поступить в высшие учебные заведения за рубежом. Недавно мы рассказывали, сколько узбекистанцев обучается в Кыргызстане.