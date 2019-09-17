Спасение нелегала Пулатова: история искалеченного мигранта из Узбекистана

Сотрудники консульства, а также волонтеры и благотворители из Санкт-Петербурга помогли пострадавшему на производстве узбекистанцу вернуться на родину и получить протез.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана помогло рабочему из Наманганской области Гулому Пулатову, получившему увечье на производстве, вернуться на родину. Помимо сотрудников посольства и чиновников, мужчине помогали и неравнодушные жители Петербурга, собравшие деньги на протез.

О непростой судьбе нелегального мигранта, издержках законодательства и о добрых сердцах читайте в материале корреспондента Sputnik Узбекистан.

Подбросили в больницу и сбежали

Уроженец Чустского района Гулом Пулатов приехал в Северную столицу России несколько лет назад. Работал на предприятии по переработке и утилизации изделий из пластика. В конце августа этого года его в бессознательном состоянии привезли в одну из больниц Петербурга с тяжелой травмой ноги. Позже выяснилось, что он вместе с коллегами трудился в цехе по переработке материала. Устройство функционировало плохо – пластик в нем застрял, а что делать с неисправной машиной, рабочие не знали. Гулом решил правой ногой протолкнуть застрявший материал в станок. В этот момент машина заработала, раздробив ему ступню. Жуткая боль, много крови, а потом - потеря сознания.

Узбекистанец трудился в цехе нелегально. Директор предприятия, чтобы скрыть этот факт, отказался вызывать скорую помощь, отправив пострадавшего в больницу на такси. Коллеги занесли Гулома в приемный покой и сбежали, испугавшись вопросов о документах и дачи официальных показаний.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан главный врач больницы №33 Колпинского района Камал Махсатов, обнаружив пациента, медики срочно осмотрели его травму и диагностировали размозжение правой стопы.

"Было решено сразу оперировать. Увы, в нижней части ноги живого места не осталось, и пришлось ее ампутировать. На следующий день Гулом пришел в себя, его перевели в отделение травматологии и ортопедии", – рассказал доктор.

По закону или по выгоде

На встрече со следователем, представителями Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и сотрудниками Агентства по внешней трудовой миграции республики Гулом сообщил подробности трагедии. Тогда же выяснилось, что у него закончился срок действия патента. По словам Гулома, вместе с ним в цехе без оформления документов трудились еще четыре узбекистанца и два рабочих из Таджикистана. По выявленным фактам правоохранительные органы проводят проверку. Узбекское консульство направило запрос в трудовую инспекцию, а в представительстве Агентства внешней миграции начали прорабатывать вопрос возвращения Пулатова на родину.

"Проблема в том, что расследование может затянуться, и не факт, что виновных накажут и заставят выплатить компенсацию. Ведь Гулома привезли в больницу без документов и личных вещей, не было вызова скорой помощи. У него нет доказательств, что он работал в том цехе. А единственные свидетели трагедии – его коллеги-земляки – запуганы директором, не хотят ничего подтверждать", – говорит управляющая миграционно-адаптационным центром "Migration78SPB" Ильгиза Якшибаева.

Юрист по миграционным вопросам Сергей Андрейцо также считает, что в этой ситуации пострадавшему будет сложно добиться правды.

"Человек работал нелегально, то есть это уже нарушение закона и со стороны работодателя (директора цеха), и со стороны работника. Можно доказать факт постоянной занятости иностранного гражданина на производстве. Кроме трудового договора, которого нет, есть еще такие варианты, как свидетельские показания, видеозаписи. Но даже если удастся подтвердить факт трудовых взаимоотношений Пулатова с руководством предприятия, ответственность за нелегальную работу положена обеим сторонам", — пояснил эксперт.

В этом случае работодателю грозит крупный штраф (до 1 миллиона рублей), а иностранному гражданину — выдворение из России и запрет на въезд в страну на несколько лет. То есть восстановление трудовых прав иностранного гражданина сопряжено с серьезными санкциями в отношении него самого.

Неравнодушные люди и дорога домой

Владелец цеха попытался решить проблему искалеченного работника самостоятельно. Сразу после операции он привез ему новый телефон, чтобы тот мог связаться с родственниками, обещал оплатить лечение и предоставить место в общежитии до отлета на родину. Однако когда к делу подключились правоохранители, предприниматель поставил свои условия перед пострадавшим. Он потребовал вернуть гаджет в обмен на личные вещи Гулома, среди которых были и подарки родным. Но договориться не получилось.

Пулатов оказался в критическом финансовом положении: денег не было не только на обратный билет в Узбекистан, но даже на пребывание в России до процедуры выдворения. К тому же искалеченному мигранту нужен был протез.

Волонтеры объявили сбор средств. Кроме того, пришлось оплатить дополнительные дни пребывания в Колпинской больнице, так как иностранцу без страховки положена бесплатная медицинская помощь только на период опасности для жизни.

На призыв в соцсетях откликнулись многие.

"Люди начали переводить деньги – каждый в меру своих возможностей. Среди тех, кто помог, есть и узбеки, и таджики, и русские. Общими усилиями за несколько дней мы собрали более 24 тысяч рублей. Подключились и крупные благотворительные организации: одна из них прислала официальный документ о готовности оплатить Гулому протез и реабилитацию в Наманганской больнице. Агентство по внешней трудовой миграции купило авиабилет до Намангана, а дополнительное лечение в Колпинской больнице оплатил студент из Таджикистана, пожелавший остаться неизвестным. Мы благодарны каждому неравнодушному человеку за помощь", – рассказала Ильгиза Якшибаева.

Несколько дней после выписки мужчина жил у волонтеров в Петербурге, которые ухаживали за гостем вплоть до его посадки на самолет в Узбекистан.

Дома Гулома встретили родственники. Впереди двухмесячная реабилитация в местной клинике, после чего врачи планируют ставить больному протез. По информации волонтеров и правозащитников, сбор пожертвований продолжается, так как семья Пулатова — жена и трое маленьких детей — на долгое время осталась без кормильца, поэтому любые средства сейчас не будут лишними.

Фото предоставлено Sputnik волонтерами Гулом Пулатов

Еще при выписке из петербургской больницы, а также перед посадкой в самолет Гулом поблагодарил всех неравнодушных, оказавших ему помощь в такой нелегкой ситуации.

К сожалению, подобных несчастных случаев происходит немало, но не обо всех становится известно. Чтобы решать подобные проблемы системно, в Узбекистане утверждена целевая программа поддержки трудовых мигрантов, которая вступает в силу с 1 октября этого года. Впрочем, запуск ее, по сути, уже состоялся.