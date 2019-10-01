В Узбекистане начала действовать Единая база мигрантов

С 1 ноября запущена новая система, которая поможет узбекистанцам, находящимся в трудовой миграции за рубежом.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Единая база данных о гражданах Узбекистана, находящихся в трудовой миграции за рубежом, запущена с 1 октября, сообщает РИА Новости.

Новая система поможет соотечественникам, которые оказались в трудной ситуации за рубежом.

По оценке и.о. начальника агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений страны Бахтиера Турсунова, новая система позволит проводить более качественные исследования в сфере трудовой миграции.

Ранее в республике не велся автоматизированный анализ статистики о трудовых мигрантах, а сбором данных занимались профильные ведомства и службы, при этом данные о трудовой миграции доступны только для служебного пользования.

"Теперь попавшие в трудную ситуацию за рубежом и нуждающиеся в помощи трудовые мигранты, зарегистрированные в системе, могут в дистанционном порядке обратиться в агентство за помощью через программный комплекс Labor-migration", - сказал Турсунов.

Как сообщается, гражданам, изъявившим желание выехать на работу за рубеж, в режиме онлайн так же будет предоставляться информация о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении в стране трудоустройства, правовых аспектах заключения трудовых договоров с иностранными работодателями и мерах финансовой поддержки, предусмотренных законодательством.

"Государство в итоге получит дополнительные налоги за счет использования данной базы, так как мигранты переходят в разряд "официальных" рабочих", - считает аналитик Central Asia Investments Ильхат Тушев.

Единая база данных создана по инициативе президента Узбекистана, который в августе подписал указ об усилении гарантий защиты граждан страны, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

Этот документ предусматривал запуск программного комплекса Labor-migration, содержащего данные по внешней трудовой миграции в информационной системе "Единая национальная система труда".