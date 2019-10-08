Правительство Узбекистана намерено уменьшить миграцию

В Минэкономики рассчитывают, что численность экономически активного населения в республике в 2030 году вырастет на 17%.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Власти Узбекистана планируют сократить к 2030 году число трудовых мигрантов на 16,6% по сравнению с 2018-м — до 1,96 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект концепции комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года.

"Численность выехавших на работу за пределы страны в 2030-м намечено сократить до 11,1% экономически активного населения с 15,6% по итогам 2018 года", — говорится в документе, опубликованном на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.

По данным разработчика проекта, Министерства экономики и промышленности, численность экономически активного населения в стране в 2030-м вырастет на 17% — до 17,707 миллиона человек с 15,099 миллиона в 2018 году. Таким образом, число мигрантов снизится до 1,965 миллиона человек против 2,355 миллиона, темп снижения составит 16,6%.

Среднегодовая численность постоянного населения страны в 2030-м, по прогнозам Минэкономики, вырастет на 18,4% — до 38,6 миллиона человек, при среднегодовом темпе прироста в 1,3%.

В числе мер по снижению трудовой миграции предусматриваются снижение налогового бремени на доходы частного предпринимательства для создания новых рабочих мест, размещение новых предприятий преимущественно в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда, а также пересмотр Трудового кодекса для стимулирования работодателей по найму рабочей силы.

Реализация указанных мер позволит увеличить численность занятого населения в национальной экономике до 14,6 миллиона человек (+1,3 раза), отмечается в концепции.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана с населением более 33,5 миллиона человек находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), из них - около 2 миллионов в России.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами республики с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,3 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в России.