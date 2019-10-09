Дома лучше: число мигрантов сократилось - Госкомстат

Количество граждан, решивших в первом полугодии 2019-го выехать за рубеж, снизилось на 11% - их стало чуть более 6,2 млн человек против 7 млн за тот же период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан за первые полгода 2019-го, составило, по данным Госкомстата, более 3,6 млн человек.

Этот показатель выше аналогичных данных прошлого года на 35%.

Узбекским мигрантам в России станет проще переводить деньги родным >>

А вот число граждан, решивших в этот же период выехать за рубеж, напротив, снизилось на 11% - стало чуть более 6,2 млн человек против 7 млн в первом полугодии 2018-го.

Из них в этом году почти 6 млн отправились в страны СНГ к родственникам, на заработки и в качестве туристов, остальные решили посетить страны дальнего зарубежья.