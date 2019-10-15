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За $3 млн теперь можно получить вид на жительство в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Миграция
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Иностранным инвесторам и членам их семей также будет предоставляться ряд льгот: например, право получать стипендии в вузах.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Иностранный гражданин сможет получить вид на жительство в Узбекистане за 3 миллиона долларов, сообщает Минюст.

"Иностранному гражданину, внесшему инвестиции в размере трех миллионов долларов, выдается вид на жительство в Узбекистане сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Для получения инвестиционной визы нужно обратиться в территориальные органы внутренних дел и предоставить следующие документы: анкету установленного образца, приложение ходатайства от предприятия с иностранными инвестициями, справку о внесенных инвестициях и паспорт.

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Иностранным инвесторам и членам их семей также будет предоставляться ряд льгот: при обучении в вузе они имеют право получать стипендии и послевузовское образование на таких же условиях, как и граждане Узбекистана.

Напомним, ранее данная виза выдавалась на 5 лет.

Теги:
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