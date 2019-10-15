Для жителей стран, не вошедших в ЕАЭС, готовят льготный налог

Инициатива Минфина РФ продиктована желанием привлечь в РФ больше мигрантов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Минфин РФ готовит эксперимент для мигрантов из ближнего зарубежья. Ведомство намерено предоставить им право пользоваться налоговым режимом самозанятых, сообщают "Известия".

По мнению экспертов, льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться предпочтительнее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тысяч рублей ежемесячно).

Инициатива Минфина продиктована желанием привлечь в РФ больше мигрантов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

В России предложили страховать мигрантов от депортации >>

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассмотрит законопроект, предусматривающий порядок, когда иностранцев при въезде в Россию могут в обязательном порядке страховать от депортации или административного выдворения.

Согласно замыслу парламентариев, полис должен оформляться на срок, разрешенный для временного нахождения в стране, либо указанный в визе — и к нему прибавляются еще 180 дней. Или на 270 дней — это максимальное время, которое иностранец может находиться в РФ.