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Сотрудники коммунальных служб

Для жителей стран, не вошедших в ЕАЭС, готовят льготный налог

© Sputnik / Антон Денисов
Миграция
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Инициатива Минфина РФ продиктована желанием привлечь в РФ больше мигрантов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Минфин РФ готовит эксперимент для мигрантов из ближнего зарубежья. Ведомство намерено предоставить им право пользоваться налоговым режимом самозанятых, сообщают "Известия".

Это право может быть предоставлено украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Нововведение касается лиц, являющихся гражданами стран, входящих в СНГ, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Работа за компьютером
CC0 / pixabay
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По мнению экспертов, льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться предпочтительнее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тысяч рублей ежемесячно).

Инициатива Минфина продиктована желанием привлечь в РФ больше мигрантов, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы.

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© Sputnik / Илья Питалев
Правительство Узбекистана намерено уменьшить миграцию

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рассмотрит законопроект, предусматривающий порядок, когда иностранцев при въезде в Россию могут в обязательном порядке страховать от депортации или административного выдворения.

Согласно замыслу парламентариев, полис должен оформляться на срок, разрешенный для временного нахождения в стране, либо указанный в визе — и к нему прибавляются еще 180 дней. Или на 270 дней — это максимальное время, которое иностранец может находиться в РФ.

Теги:
Россия, Узбекистан, ЕАЭС, трудовые мигранты, Мигранты



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