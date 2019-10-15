В России предложили страховать мигрантов от депортации

Сейчас за свои деньги или за деньги приглашающих страну покидают всего 40-45% иностранцев, а во всех остальных случаях выезд оплачивает РФ.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Иностранцев при въезде в Россию могут в обязательном порядке страховать от депортации или административного выдворения. Как пишет "Парламентская газета", соответствующий законопроект во вторник рассмотрит Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Согласно замыслу парламентариев, полис должен оформляться на срок, разрешенный для временного нахождения в стране, либо указанный в визе — и к нему прибавляются еще 180 дней. Или на 270 дней — это максимальное время, которое иностранец может находиться в РФ.

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Депутаты считают, что обязательное страхование риска депортации или выдворения необходимо для того, чтобы снизить затраты федерального бюджета на эти мероприятия: в настоящее время за свои деньги или за деньги приглашающих страну покидают всего 40-45% иностранцев, а во всех остальных случаях выезд оплачивает РФ.

Однако в правительстве России предварительно дали отрицательную оценку инициативе. В отзыве отмечается, что, согласно Гражданскому кодексу, страхование противоправных интересов не допускается, а в системе страхования подобной графы еще нет.