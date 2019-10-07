На какие поезда снизилась стоимость билета в Узбекистане

Снижение ставки налога на добавленную стоимость относится и к комиссионному сбору на все поезда местного и международного сообщения.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. В Узбекистане снизилась стоимость билета на местные и международные поезда, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"В связи с тем, что с 1 октября 2019 года в Узбекистане ставка НДС снизилась с 20% до 15%, соответственно понижена сумма стоимости билета", - говорится в сообщении.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость относится и к комиссионному сбору на все поезда местного и международного сообщения формирования АО "Узбекистон темир йуллари".

В ближайшие пять лет более 300 новых вагонов встанут на рельсы >>

Напомним, вчера стало известно, что с 2025 года "Ташкентский завод по ремонту и обслуживанию пассажирских вагонов" планирует сдать в эксплуатацию 300 новых вагонов, обновив таким образом 70-80% пассажирского подвижного состава страны.

Новые пассажирские вагоны преимущественно планируется пустить по местным маршрутам.