Глава МИД России назвал главное требование к мигрантам

Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана рассказал о трудностях в работе с мигрантами.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главное требование к трудовым мигрантам, сообщает Sputnik Таджикистан. По словам дипломата, это законопослушность.

"Главное требование к мигрантам — это законопослушность. Необходимо проводить профилактическую работу с трудовыми мигрантами еще, так сказать, в стране исхода", — заявил министр, выступая на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана.

По словам Лаврова, сотрудники МВД России, курирующие миграционные процессы, уже занимаются организацией такой практики. Главное в миграционном процессе — правильно его организовать, отметил он.

"Организационный набор единственно надежный. Иначе появляются проблемы, в том числе и для самих мигрантов. Им не платят зарплату или вовсе забирают паспорта", — подчеркнул глава министерства.

При этом, считает Лавров, у мигрантов из Кыргызстана не должно возникать особых проблем с социализацией в РФ, поскольку в этой стране традиционно высокий уровень владений русским языком.

Ранее сообщалось, что правительство России установило количество квот на выдачу иностранцам разрешений для временного проживания в 2020 году. Оно сократится в 1,4 раза.

При этом больше всего квот достанется Центральному федеральному округу — 17 500. Минимальное количество выделено для Уральского федерального округа — 3 650.