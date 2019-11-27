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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Кыргызстана в Бишкеке

Глава МИД России назвал главное требование к мигрантам

© Sputnik / Виталий Белоусов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20191127/12890127/Glava-MID-Rossii-nazval-glavnoe-trebovanie-k-migrantam.html

Сергей Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана рассказал о трудностях в работе с мигрантами.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главное требование к трудовым мигрантам, сообщает Sputnik Таджикистан. По словам дипломата, это законопослушность.

"Главное требование к мигрантам — это законопослушность. Необходимо проводить профилактическую работу с трудовыми мигрантами еще, так сказать, в стране исхода", — заявил министр, выступая на лекции в Дипломатической академии МИД Кыргызстана.

По словам Лаврова, сотрудники МВД России, курирующие миграционные процессы, уже занимаются организацией такой практики. Главное в миграционном процессе — правильно его организовать, отметил он.

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© Sputnik / Павел Лисицын
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"Организационный набор единственно надежный. Иначе появляются проблемы, в том числе и для самих мигрантов. Им не платят зарплату или вовсе забирают паспорта", — подчеркнул глава министерства.

При этом, считает Лавров, у мигрантов из Кыргызстана не должно возникать особых проблем с социализацией в РФ, поскольку в этой стране традиционно высокий уровень владений русским языком.

Ранее сообщалось, что правительство России установило количество квот на выдачу иностранцам разрешений для временного проживания в 2020 году. Оно сократится в 1,4 раза.

При этом больше всего квот достанется Центральному федеральному округу — 17 500. Минимальное количество выделено для Уральского федерального округа — 3 650.

Теги:
Сергей Лавров



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