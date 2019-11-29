Как в Бухаре устроиться на работу за рубежом

Каждому гражданину, выезжающему за рубеж для временной трудовой деятельности, "Алокабанк" компенсирует до 300 тысяч сумов дорожных расходов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Порядка пятисот человек из Бухары в этом году изъявили желание выехать на работу за рубежпо организованному набору. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в областном филиале Республиканского Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Всего же по вопросам трудоустройства за рубежом с начала года в филиал обратилось 3555 человек. И лишь 463 из них зарегистрированы в базе данных Агентства в качестве желающих участвовать в оргнаборе. Остальные получили консультации и рекомендации.

В данный момент Бухарский филиал располагает вакансиями в Южной Корее и Объединенных Арабских Эмиратах. Основная база свободных рабочих мест приходится на Российскую Федерацию – порядка ста. Но, по словам директора филиала Анвара Хамдамова, их количество постоянно меняется.

"В данное время мы можем предложить работу водителям категории "D", токарям. Также требуются кондукторы общественного транспорта, работники животноводческой фермы. Кроме того, есть вакансии на портале "Работа в России". Желающие могут связаться с работодателем напрямую," - рассказал Хамдамов.

Спрос и предложение

Российский работодатель ищет в Узбекистане в основном кадры для строительной отрасли, а также тех сфер, где не требуется специального образования – разнорабочие, работники складов, подсобники и прочие.

Специалисты сферы связывают это с тем, что не все выданные в Узбекистане дипломы признаются в РФ. Однако на уровне межправительственных комиссий этот вопрос решается.

Что же касается самих претендентов, то свои предпочтения они отдают крупным промышленным предприятиям. Привлекает стабильная зарплата, соцпакет и наличие общежития с вахтовым транспортом.

На порядок сложнее обстоят дела с трудоустройством в Корее. В соответствии с межправительственным соглашением, регулирующим этот процесс, соискатель должен зарегистрироваться на сайте Агентства, сдать два теста на знание корейского языка в уполномоченных языковых центрах и, в случае успеха, его кандидатура будет внесена в базу данных для отбора корейскими работодателями.

Кто и как помогает мигрантам

Регистрация в базе данных Агентства дает преимущества. В частности, - 20-процентные скидки на железнодорожные и авиабилеты. С 1 апреля 2018 года они выдаются на места в плацкартных и общих вагонах поездов, а также авиабилеты экономкласса.

"Кроме того, каждому гражданину, выезжающему за рубеж для временной трудовой деятельности, "Алокабанк" компенсирует до 300 тысяч сумов дорожных расходов. Это производится безвозмездно, единовременно и только раз в год", - рассказывает руководитель филиала Анвар Хамдамов.

По данным ведомства, за 10 месяцев текущего года в Бухарской области транспортными льготами воспользовались свыше 17 тыс человек. Регистрация в электронной базе данных позволяет обеспечить прозрачность этого процесса.

При министерстве занятости Узбекистана создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. На него возложены задачи по финансированию расходов на оказание правовой и социальной защиты, а также материальной помощи гражданам, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, нарушению трудовых и других прав, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов и средств к существованию в период работы за рубежом.

Работа с гражданами, осуществляющими трудовую деятельность за границей, продолжается и по их возвращению домой. В области разработана специальная программа по их трудоустройству и социальной защите, предусматривающая профессиональное обучение и переобучение.

"Особое внимание уделяется привлечению вернувшихся к предпринимательской деятельности. За прошедший период 2019 года свыше 4,5 тысяч бывших трудовых мигрантов открыли свое дело в сфере бизнеса и ремесленничества," - говорит Хамдамов.

Услуги расширяются и становятся доступными

Тем не менее, трудовая миграция среди граждан страны будет привлекательна еще долгие годы. Понимая это, Агентство принимает меры по улучшению качества и доступности своих услуг. По словам Хамдамова, представители ключевых министерств, ответственных за реализацию миграционной политики, проводят регулярные встрече со своими коллегами из других стран на уровне рабочих групп.

В результате появляется возможность открытия представительств Агентства в таких российских городах, как Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград и Пятигорск, а также в турецком Стамбуле, казахстанском Нур-Султане и Дубае. Эти планы рассчитаны на 2020-2021 годы.