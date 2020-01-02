В Москве подорожали патенты для трудовых мигрантов

В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Патент на право работы иностранных граждан на территории Москвы в 2020 году подорожал на 7% - такая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.

"В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей в 2019 году. В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 миллиардов рублей. К середине декабря документ получили 427 тысяч человек.

Флоринская: подорожание патентов увеличит количество нелегальных мигрантов >>

В Узбекистане в настоящее время принята целая программа по поддержке трудовых мигрантов. В частности, они могут поехать на заработки в Россию по оргнабору, еще на родине определившись со своим работодателем. Кроме того, мигрантам будут предоставлять льготные кредиты на покупку жилья в Узбекистане, прорабатываются преференции по страховке.