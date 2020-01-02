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Рабочие на строящемся объекте

В Москве подорожали патенты для трудовых мигрантов

© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200102/13150601/V-Moskve-podorozhali-patenty-dlya-trudovykh-migrantov.html

В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Патент на право работы иностранных граждан на территории Москвы в 2020 году подорожал на 7% - такая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы.

"В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей в 2019 году. В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей", - говорится в сообщении.

По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 миллиардов рублей. К середине декабря документ получили 427 тысяч человек.

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В Узбекистане в настоящее время принята целая программа по поддержке трудовых мигрантов. В частности, они могут поехать на заработки в Россию по оргнабору, еще на родине определившись со своим работодателем. Кроме того, мигрантам будут предоставлять льготные кредиты на покупку жилья в Узбекистане, прорабатываются преференции по страховке.

Теги:
Москва, Москва, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, миграция, Мигранты, мигрант, трудовой патент, патент



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