Флоринская: подорожание патентов увеличит количество нелегальных мигрантов

Поднятие стоимости патента в 2019 году привело к тому, что количество выданных документов по России немного выросло, рассказала ведущий научный сотрудник из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская в диалоге с Sputnik.
При этом, количество ежемесячных платежей, наоборот, снижается.
Это свидетельствует о том, что большинство мигрантов покупает патент, опасаясь очередного подорожания стоимости услуги, а затем просто перестает платить ежемесячный взнос.
"А в Москве и Санкт-Петербурге снизилось и количество патентов, и количество ежемесячных платежей", - отмечает эксперт.
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При этом общее количество трудовых мигрантов в России не уменьшается, рассказала Флоринская.
Эксперт предположила, что легализация мигрантов в форме патентов не самая удачная мера.
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Для решения вопроса Флоринская предложила, в первую очередь, не повышать цены на патенты, "это дорого для мигрантов". Она высказала идею о том, как снизить издержки при получении патентов: например, оформлять часть мигрантов на два года.
Резюмируя, остается сделать вывод: чем дороже будут патенты для трудовых мигрантов, тем больше иностранцев попытаются найти способ приехать в Россию и зарабатывать нелегально.