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В России планируют перевести тюремные правила на узбекский язык

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200207/13409877/V-Rossii-planiruyut-perevesti-tyuremnye-pravila-na-uzbekskiy-yazyk.html

Известно, что пока механизмы в ведомстве не отлажены, но сейчас прорабатывается схема централизованного решения вопроса.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Член ОНК Марина Литвинович предложила ФСИН перевести правила нахождения в СИЗО на киргизский, узбекский и английский языки, сообщает РИА Новости.

"Большое количество людей в СИЗО не понимает по-русски, поэтому они не осознают и правила самого учреждения. Нужно перевести правила и распорядок нахождения в СИЗО и в ИВС на основные языки: киргизский, узбекский и английский", - заявила она на Форуме председателей и членов общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ в ОП.

Замначальника правового управления ФСИН России Евгений Степанов в ответ на предложение правозащитницы заметил, что разъяснение правил в первую очередь возложено на лицо, которое проводит предварительное расследование.

При этом он отметил, что механизмы в ведомстве не отлажены, сейчас прорабатывается схема централизованного решения вопроса.

Путин сказал, что нужно сделать, чтобы мигрантам из Средней Азии было легче >>

Напомним, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о демографии в рамках большой пресс-конференции, затронул тему мигрантов. Он заявил, что легче адаптироваться к работе в России тем, кто уважает русскую культуру, знает ее и русский язык. Поэтому белорусам, украинцам и молдаванам гораздо легче, считает Путин.

Глава российского государства также напомнил, что сложнее в этом плане приходится мигрантам из Средней Азии.

Теги:
тюрьма, Тюрьма, заключенный, Россия, Россия, узбекский язык, Узбекистан, Узбекистан



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