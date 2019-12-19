Путин сказал, что нужно сделать, чтобы мигрантам из Средней Азии было легче

Глава российского государства считает, что сложнее в этом плане приходится мигрантам из Средней Азии. Поэтому необходимо открывать там курсы русского языка, российские школы, филиалы вузов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Кому легче адаптироваться? Отвечая на вопрос о демографии в рамках большой пресс-конференции, Владимир Путин затронул тему мигрантов.

"Конечно, легче адаптироваться к работе в России тем, кто уважает русскую культуру, знает её, знает русский язык". Поэтому белорусам, украинцам и молдаванам гораздо легче.

Глава российского государства считает, что сложнее в этом плане приходится мигрантам из Средней Азии.

"Там мы должны внедрять наши системы образования. Открывать курсы русского языка, школы российские, филиалы наших вузов. И люди будут чувствовать себя комфортно," - заключил Владимир Путин.

Напомним, ранее глава МИД России назвал главное требование к мигрантам. По его словам, это законопослушность. Лавров считает, что необходимо проводить профилактическую работу с трудовыми мигрантами у них на Родине, "еще, так сказать, в стране исхода".