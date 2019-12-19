19:05 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
19 декабря 2019. Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.

Путин сказал, что нужно сделать, чтобы мигрантам из Средней Азии было легче

© Sputnik / Илья Питалев
Миграция
Получить короткую ссылку
16800
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1305/28/13052808.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20191219/13055351/Putin-skazal-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-migrantam-iz-Sredney-Azii-bylo-legche.html

Глава российского государства считает, что сложнее в этом плане приходится мигрантам из Средней Азии. Поэтому необходимо открывать там курсы русского языка, российские школы, филиалы вузов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Кому легче адаптироваться? Отвечая на вопрос о демографии в рамках большой пресс-конференции, Владимир Путин затронул тему мигрантов.

"Конечно, легче адаптироваться к работе в России тем, кто уважает русскую культуру, знает её, знает русский язык". Поэтому белорусам, украинцам и молдаванам гораздо легче.

Глава российского государства считает, что сложнее в этом плане приходится мигрантам из Средней Азии.

РГПУ имени Герцена
РГПУ имени Герцена
В Ташкенте откроют филиал известного российского педагогического вуза

"Там мы должны внедрять наши системы образования. Открывать курсы русского языка, школы российские, филиалы наших вузов. И люди будут чувствовать себя комфортно," - заключил Владимир Путин.

Напомним, ранее глава МИД России назвал главное требование к мигрантам. По его словам, это законопослушность. Лавров считает, что необходимо проводить профилактическую работу с трудовыми мигрантами у них на Родине, "еще, так сказать, в стране исхода". 

Теги:
Россия, пресс-конференция, Владимир Путин, миграция, трудовая миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Сенатор Грэм об импичменте Трампа: это отличный год для любого нормального президента
"Удар по институту президентства": сенатор США об импичменте Трампа
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться