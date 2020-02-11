Власти Узбекистана намерены защитить своих мигрантов отдельным законом

Пока в республике нет закона, регулирующего права граждан, находящихся во временной трудовой миграции.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане к осени 2020 года планируется разработать проект закона о защите прав трудовых мигрантов и их семей за рубежом. Эта мера предусмотрена проектом государственной программы на 2020 год, опубликованным для общественного обсуждения.

"Разработка проекта закона Республики Узбекистан "О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан Республики Узбекистан", — говорится в тексте документа.

Законопроект должен быть разработан к 1 сентября. Сейчас в республике нет закона, регулирующего права граждан, находящихся во временной трудовой миграции.

В законе должен быть закреплен правовой статус и гарантии трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также система государственной поддержки этой категории граждан Узбекистана.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны с населением почти 34 миллиона человек находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), из них около двух миллионов — в России.