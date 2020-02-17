Узбекистанцы смогут встать на консульский учет онлайн - Минюст

Главное отличие новой инструкции в том, что теперь можно встать на постоянный или временный консульский учет удаленно.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Гражданам Узбекистана, которые находятся за пределами своей страны, теперь легче встать на консульский учет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Государственную регистрацию прошел приказ "Об утверждении Инструкции о порядке ведения консульского учета граждан Республики Узбекистан и лиц без гражданства, находящихся (пребывающих) за рубежом".

Главное отличие новой инструкции в том, что теперь можно встать на постоянный или временный консульский учет через интерактивную консульскую услугу на веб-портале consulate.mfa.uz.

Для этого нужно загрузить в систему отсканированные копии документов, которые необходимы для консульской регистрации.

Соответствующее уведомление о получении консульской регистрации на свой электронный адрес получают лица, зарегистрированные через портал.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.