Парламент Казахстана одобрил соглашение с Узбекистаном о миграции

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее этот законопроект был одобрен депутатами Мажилиса парламента страны. В заключении к документу отмечается, что целью соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.
Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.
Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.