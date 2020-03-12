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Парламент Казахстана одобрил соглашение с Узбекистаном о миграции

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200312/13651344/Parlament-Kazakhstana-odobril-soglashenie-s-Uzbekistanom-o-migratsii.html

Целью документа является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее этот законопроект был одобрен депутатами Мажилиса парламента страны. В заключении к документу отмечается, что целью соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.

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"Задачей соглашения является осуществление эффективных совместных мер, направленных на противодействие незаконной миграции путем обмена статистической, научно-методической и иной информацией, которые используются в целях пресечения и предупреждения незаконной миграции", — отмечается в заключении.

Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Теги:
Мигранты, Соглашение, трудовая миграция, незаконная миграция, миграция, Узбекистан, Казахстан



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