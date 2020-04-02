Кризис из-за COVID-19 серьезно ударит по трудовым мигрантам в РФ — эксперт

По словам экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, мигранты занимают одну из самых верхних позиций в зоне риска.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, серьезно ударит по мигрантам в России, заявил экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мигранты находятся под возможно самым сильным ударом. У них по определению нет подушки безопасности, они по определению и так поддерживают очень низкий уровень жизни, отправляя свои денежные переводы домой", — сказал Винокуров на заседании в онлайн-формате Научного совета ВЦИОМа.

Большой процент трудовых мигрантов работают в России в отраслях, которые оказались под ударом, отметил эксперт. Это развлечения и общественное питание.

"Так что мигранты занимают одну из самых верхних позиций в зоне риска. А это значит, что через канал трудовых переводов этот шок дополнительно уходит в наши страны-соседи: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, где переводы мигрантов составляют очень высокий процент ВВП", — заявил Винокуров.

Напомним, с 18 марта Россия ввела временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом граждане других государств, пребывающие в РФ, с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

По данным РАНХиГС на июль 2019 года, в России работало 2,1 миллиона граждан Узбекистана, 1,3 миллиона — Таджикистана, 0,7 миллиона — Кыргызстана.