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Многофункциональный миграционный центр

Кризис из-за COVID-19 серьезно ударит по трудовым мигрантам в РФ — эксперт

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200402/13833797/Ekspert-krizis-iz-za-koronavirusa-serezno-udarit-po-trudovym-migrantam-v-RF.html

По словам экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, мигранты занимают одну из самых верхних позиций в зоне риска.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, серьезно ударит по мигрантам в России, заявил экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мигранты находятся под возможно самым сильным ударом. У них по определению нет подушки безопасности, они по определению и так поддерживают очень низкий уровень жизни, отправляя свои денежные переводы домой", — сказал Винокуров на заседании в онлайн-формате Научного совета ВЦИОМа.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
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Большой процент трудовых мигрантов работают в России в отраслях, которые оказались под ударом, отметил эксперт. Это развлечения и общественное питание.

"Так что мигранты занимают одну из самых верхних позиций в зоне риска. А это значит, что через канал трудовых переводов этот шок дополнительно уходит в наши страны-соседи: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, где переводы мигрантов составляют очень высокий процент ВВП", — заявил Винокуров.

Напомним, с 18 марта Россия ввела временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом граждане других государств, пребывающие в РФ, с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

По данным РАНХиГС на июль 2019 года, в России работало 2,1 миллиона граждан Узбекистана, 1,3 миллиона — Таджикистана, 0,7 миллиона — Кыргызстана.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, коронавирус



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