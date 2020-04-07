Вице-премьер РФ рекомендовал не останавливать стройки, где работают мигранты

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин посоветовал не останавливать стройки, где работают мигранты и вахтовики, пишет РИА Новости.
Многие мигранты уже не могут уехать из России, поскольку границы закрыты, отметил Хуснуллин. По словам чиновника, регионам рекомендовано построить отдельные помещения для проживания рабочих на карантине.
"У кого тяжелые случаи, тех будут госпитализировать, а у кого легкие — надо, чтобы они могли находиться изолированно на объектах с оказанием медицинской помощи на месте", — сказал Марат Хуснуллин.
По его оценке, в строительной отрасли России трудятся 8,9 миллиона человек. При этом на мигрантов, по разным оценкам, приходится от одного до двух миллионов человек, в основном это жители бывших советских республик.продлить срок временного пребывания на территории страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.
За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 человек, общее число заболевших достигло 7 497, 494 человека выздоровели, 58 — умерли.