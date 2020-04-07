Вице-премьер РФ рекомендовал не останавливать стройки, где работают мигранты

В разных отраслях строительства в РФ трудятся 8,9 миллиона человек. На мигрантов, по разным оценкам, приходится от одного до двух миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин посоветовал не останавливать стройки, где работают мигранты и вахтовики, пишет РИА Новости.

"Они живут, как правило, в общежитиях, в скученных условия. Лучше будет, если они будут находиться на работе, чем в общежитиях", — заявил он журналистам.

Многие мигранты уже не могут уехать из России, поскольку границы закрыты, отметил Хуснуллин. По словам чиновника, регионам рекомендовано построить отдельные помещения для проживания рабочих на карантине.

"У кого тяжелые случаи, тех будут госпитализировать, а у кого легкие — надо, чтобы они могли находиться изолированно на объектах с оказанием медицинской помощи на месте", — сказал Марат Хуснуллин.

По его оценке, в строительной отрасли России трудятся 8,9 миллиона человек. При этом на мигрантов, по разным оценкам, приходится от одного до двух миллионов человек, в основном это жители бывших советских республик.

Напомним, с 18 марта Россия ввела временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом граждане других государств, пребывающие в РФ, с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 человек, общее число заболевших достигло 7 497, 494 человека выздоровели, 58 — умерли.