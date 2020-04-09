Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с РУз о трудящихся-мигрантах

Целью документа является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях двух государств.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Депутаты Сената парламента Казахстана рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, сообщает РИА Новости.

Соглашение регулирует вопросы трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Казахстана и гражданами Узбекистана.

Цель документа — осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях двух государств.

В рамках соглашения трудовым мигрантам предусмотрено получение возмещения вреда работнику вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Кроме того, при занятии трудовыми мигрантами педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью получившие соответствующее образование проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании. В рамках соглашения также предусматривается пенсионное и социальное обеспечение.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Напомним, в конце марта глава РК подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.