Мигрантов предложили приравнять к гражданам России

Приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов, ведь они смогут получить пособия по безработице.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице, сообщает RT.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", - говорится в информации.

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Отмечается, что приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов. Предполагается, что они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.

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Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.