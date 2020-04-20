10:24 20 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России

© Sputnik / Михаил Голенков
Миграция
Получить короткую ссылку
41001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200420/13957955/Migrantov-predlozhili-priravnyat-k-grazhdanam-Rossii.html

Приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов, ведь они смогут получить пособия по безработице.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице, сообщает RT.

"На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице", - говорится в информации.

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Отмечается, что приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов. Предполагается, что они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.

МИД Узбекистана попросил продлить трудовые патенты для сограждан в России >>

Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.

Теги:
гражданство, граждане, миграционный режим, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Начертаны безопасные дистанции между покупателями на местах скопления
За продуктами без риска для здоровья: как работают базары в период карантина — фото
Советской "Копейке" — 50 лет! История легендарного автомобиля
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться