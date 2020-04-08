МИД Узбекистана попросил продлить трудовые патенты для сограждан в России

В результате приостановки деятельности всех организаций в РФ до 30 апреля трудовые мигранты из Узбекистана, находящиеся на российской территории, остались без работы и заработков, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана направило в правительство России официальную ноту с просьбой продлить оплату трудовых патентов для мигрантов-соотечественников, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Авазбек Ходжиметов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее узбекская диаспора в России в связи с распространением COVID-19 направила письмо в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, предложив продлить действие оплаченных трудовых патентов, так как достаточно большое количество трудовых мигрантов сейчас находятся на самоизоляции и каникулах, сидят без работы.

"МИД Узбекистана направил официальную ноту российской стороне с просьбой продлить оплату трудовых патентов до конца нерабочего периода в Российской Федерации", — заявил Ходжиметов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в результате приостановки деятельности всех организаций в РФ до 30 апреля трудовые мигранты из Узбекистана, находящиеся на российской территории, остались без работы и заработков.

"В настоящее время этот вопрос рассматривается компетентными органами Российской Федерации", — добавил пресс-секретарь МИД РУз.

По данным Министерства внутренних дел РФ, к 29 февраля количество действительных патентов в России составляло 1,6 миллиона. Наибольшее количество действительных патентов насчитывается в Москве (420,4 тысячи), Санкт-Петербурге и Ленинградской области — (277,5 тысячи), Московской области (235,4 тысячи).

По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе — около двух миллионов в РФ.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников за рубежом были организованы специальные чартерный авиарейсы и поезда для вывоза на родину. В частности, из РФ были доставлены около двух тысяч узбекистанцев. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.