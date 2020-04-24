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Строительство жилого дома

Российским стройкам нужны рабочие из других стран — вице-премьер РФ

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200424/13993565/Rossiyskim-stroykam-nuzhny-migranty--vitse-premer-RF.html

По словам Марата Хуснуллина, в России пока не ощущается серьезных проблем с иностранной рабочей силой.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Иностранные рабочие нужны на российских стройках, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас считаем, что нам не надо, чтобы те иностранные рабочие, которые работают у нас в стране, куда-то перемещались. У нас доля сегодня иностранных рабочих достаточно большая… и, конечно, они нам нужны, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, мы могли выполнить", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что большинство рабочих — это жители бывших советских республик. Учитывая, что в их регионах тоже наблюдается проблема с коронавирусной инфекцией, большинство мигрантов останутся в России.

© Sputnik / Александр Гальперин
В Москве трудовые мигранты до 15 июня смогут работать без патента
"Пока мы проблем серьезных с иностранной рабочей силой не ощущаем", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рекомендовал не останавливать стройки, где заняты мигранты и вахтовики. Он отмечал, что в сегодняшней ситуации многие мигранты уже не могут уехать из России, поскольку из-за коронавируса границы закрыты.

В четверг в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о приостановлении депортации и выдворения иностранных граждан до 15 июня. До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, которое позволяет неоднократно продлевать действие виз мигрантам, но не более чем на 90 суток.

Теги:
работа, строители, Строительство, трудовые мигранты, Мигранты, Россия



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