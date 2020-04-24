Российским стройкам нужны рабочие из других стран — вице-премьер РФ

По словам Марата Хуснуллина, в России пока не ощущается серьезных проблем с иностранной рабочей силой.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Иностранные рабочие нужны на российских стройках, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас считаем, что нам не надо, чтобы те иностранные рабочие, которые работают у нас в стране, куда-то перемещались. У нас доля сегодня иностранных рабочих достаточно большая… и, конечно, они нам нужны, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, мы могли выполнить", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что большинство рабочих — это жители бывших советских республик. Учитывая, что в их регионах тоже наблюдается проблема с коронавирусной инфекцией, большинство мигрантов останутся в России.

"Пока мы проблем серьезных с иностранной рабочей силой не ощущаем", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рекомендовал не останавливать стройки, где заняты мигранты и вахтовики. Он отмечал, что в сегодняшней ситуации многие мигранты уже не могут уехать из России, поскольку из-за коронавируса границы закрыты.

В четверг в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о приостановлении депортации и выдворения иностранных граждан до 15 июня. До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, которое позволяет неоднократно продлевать действие виз мигрантам, но не более чем на 90 суток.