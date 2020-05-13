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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров: подавляющее большинство мигрантов никто не просит покидать Россию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200513/14123322/Lavrov-podavlyayuschee-bolshinstvo-migrantov-nikto-ne-prosit-pokidat-Rossiyu.html

Министр иностранных дел напомнил, что в РФ на фоне пандемии мигрантам предоставили отсрочки в оформлении патентов, продлении разрешения на работу и решении других бюрократических вопросов.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Россия не вводила никаких ограничений из-за коронавируса для трудовой миграции, никаких изменений не было в этом направлении и по линии ШОС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

"Мы не вводили каких-либо ограничений для трудовой миграции. Единственная группа лиц, которую мы хотели бы отправить на родину, — это мигранты, допустившие грубые нарушения режима своего пребывания на территории РФ, их не так много. И мы постепенно отправляем их по домам, в соседние с нами страны", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-заседания глав МИД стран ШОС.

По словам министра, подавляющее большинство мигрантов никто не просит покидать Россию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Кыргызстана в Бишкеке
© Sputnik / Виталий Белоусов
Глава МИД России назвал главное требование к мигрантам
Он также напомнило о принятом решении правительства, которое обеспечивает предоставление им отсрочек в оформлении патентов, продлении разрешения на работу и решении других бюрократических вопросов, "которые в условиях ограничений и самоизоляции, конечно, осложнены".

"Поэтому с нашей стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции не наблюдается. Я не слышал о каких-либо изменениях и в законодательстве, и в подходах наших партнеров по ШОС", — добавил министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.

В России выявлен 242 271 случай инфицирования. Выздоровели 48 003 пациента, умерли — 2 212.

Теги:
пандемия, Россия, трудовая миграция, миграция, нелегальные мигранты, Мигранты, трудовые мигранты, Сергей Лавров



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