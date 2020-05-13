ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД стран ШОС

В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялось совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные региональные и глобальные темы с упором на развитие взаимодействия в рамках ШОС в контексте ситуации, связанной с распространением коронавируса, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН.

Еще одной важной темой стало содействие ШОС политической стабилизации и урегулированию в Афганистане.

Кроме того, в центре внимания были вопросы подготовки саммита ШОС в Санкт-Петербурге и других мероприятий в рамках председательства России в Организации.