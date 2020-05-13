Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200513/14120779/Press-konferentsiya-Sergeya-Lavrova-po-itogam-zasedaniya-glav-MID-stran-ShOS.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД стран ШОС
В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялось совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71586579&type=mp4
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT25M32S
2020-05-13T14:58Z
В среду под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялось совещание министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные региональные и глобальные темы с упором на развитие взаимодействия в рамках ШОС в контексте ситуации, связанной с распространением коронавируса, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН.
Еще одной важной темой стало содействие ШОС политической стабилизации и урегулированию в Афганистане.
Кроме того, в центре внимания были вопросы подготовки саммита ШОС в Санкт-Петербурге и других мероприятий в рамках председательства России в Организации.