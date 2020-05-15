Памятка мигранту: что делать, если вы заболели коронавирусной инфекцией

Среди трудовых мигрантов существует ряд заблуждений о COVID-19. Кто-то убежден, что стоит, почувствовав тревожные симптомы, обратиться к медикам, как больного сначала изолируют в больнице, а потом депортируют. Другие уверяют: лечение будет стоить огромных денег.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik, Лев Рыжков. Sputnik разобрался, как надо вести себя в случае подозрения на заражение новым коронавирусом.

Куда обращаться?

Если вы стали кашлять, почувствовали недомогание, слабость, у вас повысилась температура, а в груди возникло чувство тяжести и дискомфорта, первым делом необходимо позвонить на горячую линию непосредственно по месту вашего проживания.

Как узнать телефон или адрес коронавирусного центра? В "Яндексе", "Гугле" или любом другом интернет-поисковике вводите запрос: "Коронавирусный центр". И добавляете либо станцию метро, рядом с которой живете, либо свою улицу. Например, Москве коронавирусные центры организованы при каждой районной поликлинике.

В случае если ваше состояние стремительно ухудшается, вызывайте скорую помощь. Важно обратить внимание оператора на то, что вам нужна именно коронавирусная "скорая", а не обычная. Простая неотложка вас не заберет в стационар просто потому, что не имеет права этого делать. Однако отказать вам в помощи оператор не имеет права. Наличие или отсутствие гражданства или медицинского полиса не является основанием для отказа в медицинской помощи.

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Если вы решили дойти до ближайшего коронавирусного центра своим ходом, то имейте в виду, что вход в них располагается, как правило, отдельно от общего входа в поликлинику. Но предпочтительней вызвать медиков на дом.

В коронавирусном центре вам обязаны сделать компьютерную томограмму легких. Это делается бесплатно, независимо от гражданства, прописки и наличия полисов обязательного либо добровольного медицинского страхования. Если у вас есть полис, то вам совершенно бесплатно выдадут и набор необходимых лекарственных препаратов. Если полиса нет, то выпишут на них рецепты.

В коронавирусном центре мигрант должен получить самый главный документ – справку о самоизоляции, которая послужит основанием для ряда льгот. Они есть.

Права и обязанности больного

Далее справку о самоизоляции вы должны сфотографировать и отправить по мессенджеру WhatsApp в Единый центр коронавируса мигрантов. На основании этой фотографии Федерацией мигрантов вам будет предоставлен продуктовый набор, рассчитанный на две недели, и, при необходимости, медикаменты. Все это волонтеры центра доставят прямо к порогу вашего жилья.

Если в квартире, общежитии, хостеле вы проживаете не один, то члены вашей семьи и ваши соседи также отправляются на самоизоляцию, поскольку по документам ваше место жительство будет проходить как очаг заражения. Положительный момент: продуктовый паек ваши соседи и члены семьи тоже получат. Также из расчета на две недели.

Важно: в коронацентре вы не должны никому ничего платить. Прием врача, компьютерная томография и лекарства – бесплатны. Также бесплатным является визит участкового врача к вам на дом.

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Многие мигранты опасаются, что в случае подтверждения диагноза коронавирусной инфекции их либо уволят с работы, либо попросят очистить жилплощадь, либо все вместе. Ни увольнять, ни выселять из дома заболевших никто не имеет права по закону. Если вы оформлены на работе официально, а на съем жилья существует договор – никто не вправе ввести против вас санкций.

Избегать обращения к медикам не нужно хотя бы потому, что вам проведут положенное по закону тестирование. Если диагноз подтвердится, тесты сделают трижды и бесплатно.

Имейте в виду, что многие работодатели уже не берут мигранта на работу без результатов теста на коронавирус. На коммерческой основе стоимость однократного прохождения этих тестов составляет от 1 900 до 2 400 рублей.

Также по результатам компьютерной томографии в коронацентре медики установят степень тяжести вашего заболевания. В зависимости от результатов исследования будет принято решение о том, где вы будете проходить лечение. Существует три степени тяжести заболевания, вызванного вирусом COVID-19. При первой и второй вы будете лечиться дома, в условиях самоизоляции. При третьей, самой тяжелой стадии, вас госпитализируют, несмотря на наличие или отсутствие гражданства или прописки.

Если вам необходимо подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, то осуществить его могут только в стационаре. Производится оно также совершенно бесплатно, вне зависимости от наличия гражданства.