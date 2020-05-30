Сколько трудовых мигрантов вернулось в Узбекистан из-за пандемии

По словам первого заместителя министра занятости и трудовых отношений республики Эркина Мухитдинова, в настоящее время рынок труда испытывает серьезное давление из-за роста числа безработных.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Узбекистан из-за пандемии коронавируса COVID-19 вернулось почти полмиллиона трудовых мигрантов, заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.

"Около 498 тысяч граждан Узбекистана, возвратившихся на родину, — трудовые мигранты без постоянного дохода", — сказал Мухитдинов в ходе вебинара Международной организации труда (МОТ). Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что из-за пандемии рынок труда Узбекистана испытывает серьезное давление из-за роста числа безработных.

По оценке ведомства, из-за карантинных ограничений почти 400 тысяч предприятий временно прекратили свою деятельность или сократили рабочую нагрузку, около 150 тысяч человек вынужденно остались без работы.

"В таком положении нам как никогда важно приложить большие усилия в создании новых рабочих мест", — добавил Мухитдинов.

По официальным данным узбекской стороны, сейчас на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе — около двух миллионов в РФ.

Напомним, карантинные мероприятия продлены в Узбекистане до 15 июня . Но в благополучных регионах с понедельника возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.

Власти страны начали смягчать условия карантина в конце апреля. С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на цветовые "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3 513. Скончались 14 пациентов, 2 728 выздоровели.