Глава ФНПР заявил о необходимости пересмотра политики привлечения мигрантов к работе

Ранее стало известно, что власти РФ обсуждают возможность обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам России, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Политику привлечения к работе мигрантов в РФ надо пересматривать, поскольку некоторые работодатели снижают издержки, привлекая к работе граждан других стран, готовых работать за меньшие деньги. Об этом заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что российские власти обсуждают возможность обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам при найме на квалифицированную работу. По данным издания, консультации на эту тему проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

"Мы давно это предлагали. Более того, это все связано с политикой привлечения трудящихся мигрантов — надо пересматривать эту политику, и тогда не будет данный вопрос стоять так остро", — сказал Шмаков.

Он отметил, что некоторые работодатели для снижения затрат на зарплату привлекают мигрантов, которые соглашаются на более низкую оплату своего труда, а граждан России не берут.

Михаил Шмаков подчеркнул, что с такой ситуацией надо заканчивать, но уточнил, что предлагаемая формулировка ему неизвестна, нужно смотреть детали документа.

"Но как общая идея, это, безусловно, правильно", — отметил он, пояснив, что такие решения должны привести к росту зарплат.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство работает над изменением принципов миграционной политики. По его словам, в настоящее время некоторым регионам страны остро не хватает работников из других стран.