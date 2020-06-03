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Мигранты на стройке

Некоторым регионам России остро не хватает мигрантов — глава Минтруда

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200603/14275412/Nekotorym-regionam-Rossii-ostro-ne-khvataet-migrantov--glava-Mintruda.html

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о ситуации с мигрантами в Российской Федерации.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты России работает над изменением принципов миграционной политики, заявил глава ведомства Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.

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"Ситуация по миграционной политике достаточно разная во всех субъектах РФ. На сегодняшний день в части регионов мы видим острую нехватку миграционных притоков для реализации тех задач, которые сейчас существуют в субъектах. Миграционная политика — один из вопросов, который сейчас стоит на повестке правительства", — сказал Котяков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По словам министра, сейчас совместно с МВД РФ ведется работа по нескольким вопросам в этой сфере.

"Обсуждаем изменение принципов в части миграционной политики, контроль за рынком труда в конкретном субъекте. Мы этому уделим достаточное внимание и, думаю, в ближайшее время сформируем наши предложения", — отметил Котяков.

Ранее сообщалось, что в России могут организовать специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для них же.

Теги:
законодательство, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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