Некоторым регионам России остро не хватает мигрантов — глава Минтруда

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты России работает над изменением принципов миграционной политики, заявил глава ведомства Антон Котяков. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, сейчас совместно с МВД РФ ведется работа по нескольким вопросам в этой сфере.
"Обсуждаем изменение принципов в части миграционной политики, контроль за рынком труда в конкретном субъекте. Мы этому уделим достаточное внимание и, думаю, в ближайшее время сформируем наши предложения", — отметил Котяков.
Ранее сообщалось, что в России могут организовать специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для них же.