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СИЗО

МВД России заявило о резком снижении преступлений мигрантов

© Sputnik / Алексей Филиппов
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200613/14336446/MVD-Rossii-zayavilo-o-rezkom-snizhenii-prestupleniy-migrantov.html

Число убийств снизилось на 20 процентов, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8 процента, грабежей — на 2,9, разбоев — на 12,7.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Мигранты в мае совершили на 10,9% меньше преступлений в России, чем за аналогичный период год назад, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

"Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад", — сказала Волк.

По ее словам, число убийств в среде мигрантов снизилось на 20 процентов, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8 процента, грабежей — на 2,9, разбоев — на 12,7.

Ранее петербургские СМИ сообщили, что в городе за четыре месяца уменьшилось число преступлений, совершаемых мигрантами.

Теги:
преступность, преступление, Ирина Волк, МВД России, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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