В Санкт-Петербурге снизилось количество преступлений, совершаемых мигрантами

Также в Петербурге стало меньше преступлений в отношении иностранцев. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Санкт-Петербурге за четыре месяца уменьшилось число преступлений, совершаемых мигрантами, сообщают местные СМИ.

"За данный период мигранты совершили на 16,5 процента меньше преступлений, чем за аналогичный промежуток времени прошлого года. При этом в конце 2019-го количество злодеяний, напротив, увеличилось на 1,5%, но с началом 2020 года специалисты зафиксировали снижение", - говорится в информации.

Также в Петербурге стало меньше преступлений в отношении иностранцев.

Напомним, ранее стало известно, что в период пандемии коронавируса в России значительно снизилось число преступлений среди мигрантов.

В частности, количество преступлений среди мигрантов уменьшилось на 1,2%. На 2% сократилось число убийств, совершенных иностранцами, на 8,1% - разбоев, на 9,4% - грабежей, на 5,5% - краж. Более того, на 7,1% сократилась уличная преступность.

Число преступлений среди мигрантов в России снизилось во время пандемии >>

Ситуация с эпидемией коронавируса отразилась почти на всех категориях граждан, но в наиболее уязвимом положении остаются трудовые мигранты, которые не могут вернуться на родину, а также ограничены в средствах из-за введенного в РФ режима самоизоляции.

Большой процент трудовых мигрантов задействован в России в отраслях, которые оказались под ударом - это развлечения и общественное питание.