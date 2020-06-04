16:50 04 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Санкт-Петербурге снизилось количество преступлений, совершаемых мигрантами

© Sputnik / Александр Гальперин
Миграция
Получить короткую ссылку
6 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200604/14289769/V-Sankt-Peterburge-snizilos-kolichestvo-prestupleniy-sovershaemykh-migrantami.html

Также в Петербурге стало меньше преступлений в отношении иностранцев. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Санкт-Петербурге за четыре месяца уменьшилось число преступлений, совершаемых мигрантами, сообщают местные СМИ.

"За данный период мигранты совершили на 16,5 процента меньше преступлений, чем за аналогичный промежуток времени прошлого года. При этом в конце 2019-го количество злодеяний, напротив, увеличилось на 1,5%, но с началом 2020 года специалисты зафиксировали снижение", - говорится в информации.

Также в Петербурге стало меньше преступлений в отношении иностранцев.

Напомним, ранее стало известно, что в период пандемии коронавируса в России значительно снизилось число преступлений среди мигрантов.

В частности, количество преступлений среди мигрантов уменьшилось на 1,2%. На 2% сократилось число убийств, совершенных иностранцами, на 8,1% - разбоев, на 9,4% - грабежей, на 5,5% - краж. Более того, на 7,1% сократилась уличная преступность.

Число преступлений среди мигрантов в России снизилось во время пандемии >>

Ситуация с эпидемией коронавируса отразилась почти на всех категориях граждан, но в наиболее уязвимом положении остаются трудовые мигранты, которые не могут вернуться на родину, а также ограничены в средствах из-за введенного в РФ режима самоизоляции.

Большой процент трудовых мигрантов задействован в России в отраслях, которые оказались под ударом - это развлечения и общественное питание.

Теги:
преступность, преступление, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия, Россия, иммиграция, миграция, трудовые мигранты, иммигранты, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Оскар.
Дива, посол доброй воли и многодетная мама: Анджелине Джоли — 45
Сирийский художник нарисовал портрет Джорджа Флойда на развалинах Идлиба
Художник нарисовал портрет афроамериканца Флойда на развалинах Идлиба — видео
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться