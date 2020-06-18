Работа с трудовыми мигрантами возобновлена в Московской области

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранцев, желающих подать документы на оформление или продление патента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"Возобновление работы нашего миграционного центра связано с реализацией положений указа президента Российской Федерации от 15 июня №392, согласно которому с 16 июня иностранные граждане больше не могут работать без патентов и разрешений на работу", — сообщила директор центра Татьяна Куприна, которую цитирует пресс-служба.
С 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов, не имеющих патентов и разрешений на работу.
В Подмосковье находятся более 200 тысяч мигрантов, приехавших в регион для трудовой деятельности. Наибольшее число иностранных граждан зафиксировано на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово.
Напомним, жители Москвы и области должны носить средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах. В противном случае можно получить штраф.