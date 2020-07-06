К застрявшим на границе РФ и Казахстана узбекистанцам выехал посол РУз

Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и генконсул республики в Приволжском федеральном округе Фариддин Насриев 7 июля встретятся с трудовыми мигрантами, которые разместились в палаточных лагерях на российско-казахстанской границе в надежде вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Мария Науменко. Вблизи контрольно-пропускных пунктов "Маштаково" и "Сагарчин" скопились свыше 1,8 тысячи граждан Узбекистана. Почему мигранты оказались около погранпунктов, и что сейчас происходит на границе – в материале Sputnik.

Как трудовые мигранты оказались на границе

Сейчас в Большечерниговском районе Самарской области находятся 1 139 человек, в Бузулукском районе Оренбургской области - еще 747 граждан, сообщила корреспонденту Sputnik руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев в Самарской области Дильфуза Сабирова.

"Это люди, которые поверили ложной информации об якобы открытой границе Республики Казахстан и о том, что существует возможность вернуться домой через Оренбуржье. Подчеркиваю, это ложная информация, которая продолжает распространяться через соцсети, мессенджеры и частные каналы связи", — объясняет вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.

"Лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о трансфере до российско-казахстанской государственной границы, обещая помочь с ее пересечением. Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе", - предупредили в Посольстве Узбекистана в РФ.

В палаточных лагерях живут и дети, и беременные женщины

В мошеннической схеме замешаны в том числе и недобросовестные таксисты. Мигранты платили им деньги за проезд до границы в надежде попасть в Узбекистан через Казахстан, но в итоге частные перевозчики их бросали около погранпунктов и уезжали, описывает ситуацию председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев, который накануне побывал в пунктах временного размещения узбекистанцев.

Основная часть мигрантов, оказавшихся на границе России и Казахстана – это мужчины. Но также среди них есть дети и беременные женщины, которые не желают оставлять своих супругов и вместе с ними ночуют в пунктах временного размещения.

Конгресс узбеков и Узбекистанцев Женщина с ребенком на российско-казахстанской границе в ожидании выезда в Узбекистан

"В Большечерниговском районе у нас находятся двое детей и шесть беременных женщин, одна из них уже на восьмом месяце. В Бузулукском районе – одна беременная. Мы предложили доставить их в Самару – обеспечить жильем и медицинским обслуживанием, но их мужья отказались", - сообщила Сабирова.

Власти региона совместно с местной узбекской диаспорой постарались создать комфортные бытовые условия проживания во временном лагере. По словам Худайбердиева, в местах размещения есть электроэнергия, питьевая вода, биотуалеты, при необходимости мигрантам предоставляют медицинскую помощь. Кроме того, для граждан организуют питание.

"Вчера в Бузулукский район завезли целый КамАЗ продуктов. Помимо местных властей, помогают и разные диаспоральные структуры, среди них: таджикские, дагестанские. Очень много добрых людей, которые помогли", - утверждает Худайбердиев.

Также желающим оказывают помощь в трудоустройстве. По словам Сабировой, часть мигрантов, которые оказались на границе в мае и июне, уже работают в тепличных комплексах, на строительных объектах, а также охранниками в дачных кооперативах. Работодатели обеспечивают их и жильем, и питанием.

"Они рады, что трудоустроились и даже возвращаться на родину пока не собираются. Вчера мне один из соотечественников рассказал, что уже 500 долларов отправил домой. Лучше так помогать семье, чем где-то сидеть без дела и ждать", - отмечает Сабирова.

Те, кто работает, находятся в списке ожидания вывозных рейсов в Узбекистан, и как только будет решен вопрос с организованным пересечением границы, мигрантов оповестят, заверил Худайбердиев.

Когда откроют транзитный коридор

По словам Сабировой, в настоящее время решается вопрос о возвращении граждан Узбекистана на родину.

Заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин также подтвердил, что несмотря на непростую обстановку с коронавирусной инфекцией "вопрос о транзите граждан Республики Узбекистан через казахстанскую территорию сегодня обсуждается на уровне дипломатических служб двух государств".

Конгресс узбеков и узбекистанцев Палаточный городок на границе РФ и Казахстана, где скопились более тысячи узбекистанцев

"Мы по мере возможностей помогаем людям (ред.: мигрантам) и, так же, как они, заинтересованы в том, чтобы Республика Узбекистан и Республика Казахстан как можно быстрее решили вопрос их возвращения домой", - сказал Кулагин.

"Россия готова выпускать наших соотечественников, но соглашение должно быть со стороны Узбекистана и Казахстана. Сегодня в Большечерниговский район прибудет генконсул Узбекистана в Приволжском федеральном округе, а завтра ожидают и самого посла. Вроде бы уже есть решение по открытию коридора. Скорее всего, будет организовано автобусное сообщение", - предполагает Худайбердиев.

Посол и генконсул 7 июля встретятся с трудовыми мигрантами, проживающими в палаточных лагерях, а также с представителями администрации Оренбургской и Самарской областей, уточнила Сабирова.

В Посольстве Узбекистана в РФ корреспонденту Sputnik сообщили, что сейчас "господин посол Ботиржон Асадов находится в командировке в регионе России, но не в Самарской области". Дальнейшие планы по передвижению главы дипведомства неизвестны.

Скопление граждан Узбекистана на границе РФ и Казахстана происходит уже третий месяц подряд. В мае в Большечерниговском районе застряло около 800 узбекистанцев, которые требовали открытия транзитного коридора. Тогда их разместили в лагере-обсерваторе и затем отправили на родину на специальных автобусах через Казахстан. Аналогичная ситуация произошла в июне. Тогда 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области, перейдя границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с Казахстаном для отъезда на родину.