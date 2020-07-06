К застрявшим на границе РФ и Казахстана узбекистанцам выехал посол РУз

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik, Мария Науменко. Вблизи контрольно-пропускных пунктов "Маштаково" и "Сагарчин" скопились свыше 1,8 тысячи граждан Узбекистана. Почему мигранты оказались около погранпунктов, и что сейчас происходит на границе – в материале Sputnik.
Как трудовые мигранты оказались на границе
Сейчас в Большечерниговском районе Самарской области находятся 1 139 человек, в Бузулукском районе Оренбургской области - еще 747 граждан, сообщила корреспонденту Sputnik руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев в Самарской области Дильфуза Сабирова.
"Это люди, которые поверили ложной информации об якобы открытой границе Республики Казахстан и о том, что существует возможность вернуться домой через Оренбуржье. Подчеркиваю, это ложная информация, которая продолжает распространяться через соцсети, мессенджеры и частные каналы связи", — объясняет вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.
"Лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о трансфере до российско-казахстанской государственной границы, обещая помочь с ее пересечением. Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане остаются в силе", - предупредили в Посольстве Узбекистана в РФ.
В палаточных лагерях живут и дети, и беременные женщины
Основная часть мигрантов, оказавшихся на границе России и Казахстана – это мужчины. Но также среди них есть дети и беременные женщины, которые не желают оставлять своих супругов и вместе с ними ночуют в пунктах временного размещения.
"В Большечерниговском районе у нас находятся двое детей и шесть беременных женщин, одна из них уже на восьмом месяце. В Бузулукском районе – одна беременная. Мы предложили доставить их в Самару – обеспечить жильем и медицинским обслуживанием, но их мужья отказались", - сообщила Сабирова.
Власти региона совместно с местной узбекской диаспорой постарались создать комфортные бытовые условия проживания во временном лагере. По словам Худайбердиева, в местах размещения есть электроэнергия, питьевая вода, биотуалеты, при необходимости мигрантам предоставляют медицинскую помощь. Кроме того, для граждан организуют питание.
"Вчера в Бузулукский район завезли целый КамАЗ продуктов. Помимо местных властей, помогают и разные диаспоральные структуры, среди них: таджикские, дагестанские. Очень много добрых людей, которые помогли", - утверждает Худайбердиев.
Также желающим оказывают помощь в трудоустройстве. По словам Сабировой, часть мигрантов, которые оказались на границе в мае и июне, уже работают в тепличных комплексах, на строительных объектах, а также охранниками в дачных кооперативах. Работодатели обеспечивают их и жильем, и питанием.
Те, кто работает, находятся в списке ожидания вывозных рейсов в Узбекистан, и как только будет решен вопрос с организованным пересечением границы, мигрантов оповестят, заверил Худайбердиев.
Когда откроют транзитный коридор
По словам Сабировой, в настоящее время решается вопрос о возвращении граждан Узбекистана на родину.
Заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин также подтвердил, что несмотря на непростую обстановку с коронавирусной инфекцией "вопрос о транзите граждан Республики Узбекистан через казахстанскую территорию сегодня обсуждается на уровне дипломатических служб двух государств".
"Мы по мере возможностей помогаем людям (ред.: мигрантам) и, так же, как они, заинтересованы в том, чтобы Республика Узбекистан и Республика Казахстан как можно быстрее решили вопрос их возвращения домой", - сказал Кулагин.
Посол и генконсул 7 июля встретятся с трудовыми мигрантами, проживающими в палаточных лагерях, а также с представителями администрации Оренбургской и Самарской областей, уточнила Сабирова.
В Посольстве Узбекистана в РФ корреспонденту Sputnik сообщили, что сейчас "господин посол Ботиржон Асадов находится в командировке в регионе России, но не в Самарской области". Дальнейшие планы по передвижению главы дипведомства неизвестны.