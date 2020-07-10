Тысячи узбекистанцев пересекли границу и вернулись на родину

В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы нет, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан не наблюдается.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. МИД Узбекистана проинформировал о том, что более 3 700 узбекистанцев пересекли казахско-узбекскую границу.

Как ранее сообщалось, в период с 1 по 7 июля 2020 года через контрольно-пропускной пункт "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк" в Узбекистан вернулось более 2 700 соотечественников. Однако из-за возникших организационных трудностей пересечение согражданами казахстано-узбекской границы осуществлялось в ограниченном количестве. Поэтому около 3 000 граждан республики собрались на КПП.

В результате совместной работы Республиканской специальной комиссии, пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане 8 июля в оперативном порядке решены все организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстано-узбекской границы.

По информации оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течение дня 9 июля 2020 года КПП "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк" пересекли 3 746 сограждан.

В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы нет, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан не наблюдается.

Напоминаем, что все граждане по возвращении на Родину должны пройти 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований, определенных Республиканской специальной комиссией.