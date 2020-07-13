Взлет после падения: денежные переводы мигрантов из России резко выросли

Поэтапный выход РФ из карантинного режима позволил гражданам других стран снова начать зарабатывать и помогать близким, живущим на далекой родине. Выходцы из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана рассказали Sputnik, как работа в России сделала их успешными.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik, Данара Курманова. После снятия властями РФ ряда ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, экономическая активность начала восстанавливаться. Это положительно отразилось и на трудовых мигрантах. Начался рост денежных переводов в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Об этом Sputnik сообщили ряд платежных операторов.

По данным компании "Юнистрим", рынок денежных переводов с мая показывает ощутимый рост в странах СНГ. В частности, объем перечислений из России в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в мае-июне 2020 года вырос примерно на 25 процентов по каждой стране по сравнению с периодом за март-апрель, следует из комментария пресс-службы.

В сервисе "Золотая корона" также отметили, что в конце мая рынок денежных переводов практически полностью отыграл падение за начало весны.

"По итогам марта объем переводов снизился на десять процентов по отношению к показателям марта 2019 года, в апреле падение достигло 50 процентов, — рассказали в пресс-службе компании. — Но сейчас основные показатели мая-июня сопоставимы с данными того же периода 2019 года".

В "Золотой короне" и "Юнистрим" отказались предоставить данные по абсолютным числам объемов переводов. Другие участники рынка не ответили на запросы Sputnik.

Центральный банк России пока не подготовил статистику по переводам за май и июнь, пояснили в пресс-службе организации. Но рост поступлений фиксируют регуляторы стран СНГ.

По данным Национального банка Кыргызстана, в апреле в республику поступило всего 76,3 миллиона долларов (что в три раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года), но уже в мае перечисления составили 165,3 миллиона долларов.

Рост денежных переводов ощутил и Центральный банк Узбекистана, в мае зафиксировавший приток международных денежных переводов объемом 485 миллионов долларов. В апреле эта сумма составляла 235 миллионов долларов.

Отчеты Центрального банка России поначалу также демонстрировали спад. Как рассказали в пресс-службе Центробанка, за первый квартал текущего года перечисления в Кыргызстан составили 358,526 миллиона долларов, в то время как в 2019 году за тот же период в республику поступило 453,344 миллиона долларов. Отрицательную статистику демонстрировал и Таджикистан: 359,050 миллиона долларов за первый квартал 2020 года на фоне 462,429 миллиона долларов в начале прошлого года. Самое значительное снижение наблюдалось в Узбекистане — вместо 1 216,162 миллиона долларов, поступивших в страну за первый квартал прошлого года, в 2020-м за тот же период перечислили 759,206 миллиона долларов.

Все равно продолжали работать

Причин, повлиявших на быстрое восстановление финансовых потоков, может быть несколько. Во-первых, не все трудовые мигранты отправились домой в связи с пандемией. Некоторые остались в России, согласившись работать даже на условиях неполной занятости или сокращения зарплат, — чтобы продолжать отправлять деньги семье.

Так, горничная московской гостиницы Park Inn Izmailovo Жумагуль Ташполатова во время режима самоизоляции уехала на родину, в Кыргызстан, а продолжила работать. По ее словам, отель предоставил свои номера врачам, борющимся с коронавирусом.

Из личного архива собеседницы Манзура Мухиддинова

"Я не видела смысла увольняться и уезжать, хотя мы по пять часов работали с хлором, — говорит она. — Когда откроются границы, чтобы сразу вернуться в Москву, неизвестно, а мне нужно помогать близким. К тому же главное — это условия. Гостиница позаботилась о нашей безопасности. У нас была специальная одежда, маски и перчатки меняли каждые три часа, всегда под рукой был антисептик".

А некоторые мигранты и вовсе не заметили режима самоизоляции в связи с объемом работы, утверждает менеджер отеля Манзура Мухиддинова. Она родом из Ташкента. Все эти месяцы она тоже отсылала деньги семье.

"Многое зависит и от руководства, — отмечает она. — Если мигрант чувствует, что к нему хорошо относятся, не выделяют по национальности, он будет держаться за свою работу, не уедет. Например, я начинала горничной, доросла до руководителя. Разумеется, я была готова к тому, что из-за остановки авиаперелетов отели пострадают в первую очередь и нам могут сократить зарплату, но все равно хотела остаться".

Из личного архива собеседниц Жумагуль Ташполатова и Манзура Мухиддинова

Строители ушли в Zoom

Другая причина заключается в том, что выходцы из Центральной Азии изменились за последние 20 лет. Они привыкли к жизни в России и стали искать новые возможности заработка вместо того, чтобы уехать, считает эксперт по работе с мигрантами Парагат Джураева.

"Я сама мигрант, — рассказывает она. — Жила в Таджикистане, затем в Кыргызстане. В 2003 году переехала в Москву. На родине я работала по специальности, преподавала немецкий, а здесь первые года пришлось быть продавцом. Понадобилось время, чтобы устроиться переводчиком в арбитражных судах и микрокредитных организациях".

Два года назад Парагат открыла собственный бизнес.

Из личного архива собеседницы Парагат Джураева

"Мой муж — строитель, и несколько раз его обманывали, — говорит она. — Не подписывали договоры, не давали деньги, а мы ничего не могли доказать, и мне было так обидно! Но мигранты учатся на своих ошибках. В результате я основала свою строительную компанию, и у нас много хороших отзывов".

За годы работы в России качество жизни Парагат и всей ее семьи повысилось. Сын выучился на экономиста и сейчас мечтает открыть кофейню.

Дети мигрантов — это совершенно другое поколение, уверена Парагат. С другими запросами и амбициями. Они не пойдут криминальным путем даже в кризис, потому что знают, как заработать по специальности.

"К примеру, наша строительная бригада на время ограничений ушла в Zoom, — говорит Джураева. — Мы проводили онлайн-консультации. Кто-то из клиентов хотел самостоятельно сделать ремонт, у кого-то были проблемы с сантехникой, а специалистов вызывать нельзя — самоизоляция. Одна женщина вообще под нашим руководством обои поклеила — еще и сложные, с подгоном, не всякий мастер сможет".

Мигранты с высшим образованием

Говоря о мигрантах, нельзя забывать и о квалифицированных специалистах, говорит разработчик мобильных приложений Фархад Шагидов из Кыргызстана.

"Я живу в Санкт-Петербурге, и, если честно, иногда обидно, что люди в основной массе воспринимают мигрантов из Центральной Азии лишь как уборщиков, таксистов и подсобных рабочих, — говорит он. — Когда я говорю, что я мигрант и создал приложение, популярное в России, Украине, Казахстане, Беларуси и Армении, некоторые впадают в ступор".

Мигранты как Фархад Шагидов тоже вносят свой вклад в экономику, хотя в разгар пандемии им пришлось нелегко.

"Стало меньше рекламодателей, от которых зависит доход любого приложения, — говорит Фархад. — Однако ситуация налаживается, с мая наблюдаю динамику улучшения на 20 процентов".

Из личного архива собеседника Фархад Шагидов

По мнению Шагидова, помогли мигрантам и меры, принятые государством.

"Например, мне автоматически продлили регистрацию, и это облегчило жизнь, несомненно", — говорит он.

Также на ситуацию повлияло то, что многие мигранты стали помогать друг другу.

"Мы старались поддерживать соотечественников и финансово, и подарками, — рассказывает Фархад. — А еще во время карантина я стал разрабатывать автомобильный сайт, для которого в будущем тоже потребуются работники".

К слову, иностранцы с высшим образованием, из-за закрытия границ оставшиеся в России, стали мигрантами поневоле. Инженер-программист Музаффар Расулов прилетел из Таджикистана в Москву на конференцию.

"Я преподавал в техническом колледже и не собирался искать здесь работу, — говорит он. — Но не смог улететь, а финансовая подушка у меня была только на месяц. Пришлось рассылать резюме в крупные компании".

Сейчас Расулов работает удаленно и в дальнейшем хочет остаться в России.