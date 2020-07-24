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Сотрудник полиции

Российская полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов

© Sputnik / Александр Вильф
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200724/14615282/Rossiyskaya-politsiya-vozbudila-ryad-del-o-massovykh-besporyadkakh-migrantov.html

МВД России направило обращения в дипломатические представительства государств — участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников, временно пребывающих или проживающих в РФ, о недопустимости противоправных действий.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Министерстве внутренних дел России сообщили о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках и хулиганстве в отношении иностранных работников. 

"В июле текущего года … в Московском регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами", — говорится в публикации на официальном сайте МВД РФ.

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По данным пресс-службы, в некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Как отметили в МВД, анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств.

"По указанным событиям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 212, 213 УК РФ ("Массовые беспорядки" и "Хулиганство")", — рассказали в МВД.

Восемь человек заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 327 УК РФ ("Изготовление или оборот поддельных документов").

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МВД России направило обращения в дипломатические представительства государств — участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников, временно пребывающих или проживающих в РФ, о недопустимости противоправных действий.

Территориальным органам МВД дано указание незамедлительно реагировать на подобные проявления.

При этом, как отметили в ведомстве, в первом полугодии 2020-го противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, зарегистрировано на 3,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Теги:
хулиганство, СНГ, МВД России, беспорядки, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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