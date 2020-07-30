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Паспорт гражданина Узбекистана

Сколько узбекистанцев не смогли уехать на работу за рубеж из-за пандемии

© Sputnik / Вадим Шекун
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200730/14657793/Skolko-uzbekistantsev-ne-smogli-uekhat-na-rabotu-za-rubezh-iz-za-pandemii.html

Замначальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи республики Марям Абдукаримова рассказала о ситуации с трудоустройством граждан, оставшихся в родной стране из-за ограничений в связи с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Почти 500 тысяч граждан Узбекистана не смогли выехать за рубеж на заработки из-за пандемии коронавируса COVID-19, заявила заместитель начальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи республики Марям Абдукаримова.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения инфекции. Для иностранцев и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

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© Flickr / Ken Teegardin
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"Из-за карантинных ограничений 500 тысяч граждан не смогли отправиться на работу в зарубежные страны. Семьдесят шесть тысяч из них были трудоустроены соответствующими ведомствами", — сказала Абдукаримова в ходе онлайн-брифинга, организованного Агентством информации и массовых коммуникаций.

По ее данным, еще 6,5 тысячи работают в приусадебных хозяйствах, а 2,6 тысячи стали членами разных кооперативов. Таким образом, найти работу смогли только 16,5 процента трудовых мигрантов, оставшихся дома.

В июне министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов сообщал, что число безработных в стране из-за пандемии коронавируса выросло с 1,35 миллиона до почти 2 миллионов человек. При этом 498 тысяч сограждан вернулись из трудовой миграции и остались дома из-за карантинных ограничений.

Теги:
пандемия, Экономика, трудовая миграция, миграция, Узбекистанцы, Узбекистан



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