В Узбекистане из-за пандемии число безработных выросло почти до 2 миллионов

Одна из основных задач для решения ситуации - привлечение к труду вернувшихся мигрантов, поскольку они владеют профессией и многие годы работали за границей.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Число безработных в Узбекистане из-за коронавируса выросло почти до 2 миллионов человек, заявил министр занятости и трудовых отношений страны Нозим Хусанов в ходе заседания международного пресс-клуба, которое транслировалось на телеканале "Узбекистан 24".

"До пандемии число безработных в Узбекистане составляло в среднем 1,35 миллиона человек", - заявил Хусанов.

По его словам, власти страны решают вопрос занятости за счет субсидирования предпринимательства и трудоустройства людей, в первую очередь вернувшихся мигрантов.

"Исходя из внутренних ресурсов, одна из основных задач - привлечение к труду этой категории граждан, поскольку они владеют профессией, многие годы работали за границей", - добавил он.

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По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находятся 2,5 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - около 2 миллионов в РФ.

Напомним, несколько дней назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, где заявил, что по предварительным оценкам, пандемия может серьезно повлиять на доходы около 450 тысяч семей.

Глава государства подчеркнул, что главная цель — трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности, поэтому необходимо заниматься проблемами каждой семьи и каждого гражданина из этой категории в отдельности.

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Президент указал, что необходим особый подход к развитию экономики территорий с высоким уровнем безработицы, слабой инфраструктурой, особенно в приграничных районах.